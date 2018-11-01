Тратить всё — теперь норма для граждан РФ?

Москва, , 15:10 — REGNUM Рост реальных доходов населения, который наблюдался в 2018 году, мог сказаться на том, что население стало больше тратить и меньше копить, полагает руководитель Центра макроэкономического анализа и прогнозирования РАН Ирина Букина. Об этом она заявила 1 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что население РФ стало больше покупать, но за счёт кредитов и сбережений.

«Мы какое-то время жили в условиях сокращающихся доходов населения — реальная зарплата росла, а реальные доходы уменьшались, — отметила экономист. — И рост реальных доходов, который наблюдался в 2018 году, видимо, мог сказаться на том, что население стало больше тратить. В предыдущие годы, как это часто бывает на фоне не очень благоприятных ожиданий, население старается больше сберегать и меньше тратить. В начале 2018 года заработная плата довольно резко выросла, в том числе благодаря тому, что выполнялись те самые майские указы президента, и бюджетный сектор получил довольно существенную прибавку. Возможно, мы наблюдаем как раз отложенный эффект роста этих доходов».

Напомним, как стало известно 31 октября из сообщения Центрального банка РФ, норма сбережений населения (соотношение личных накоплений к доходу) в августе-сентябре опустилась значительно ниже уровней 2013−2014 годов. Данный эффект связывают с тем, что домохозяйства оплачивали покупки за счёт кредитов и сбережений.

Кроме того, Банк России отмечает, что жители РФ постепенно стали предпочитать увеличение потребление прежней — сберегательной модели поведения.

«В то же время динамика реальных располагаемых доходов населения продолжает несколько сдерживать расширение потребительского спроса», — уточнил ЦБ РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономист рассказал, почему граждане РФ забирают из банков валютные вклады

Читайте развитие сюжета: Экономика РФ держится на «вере граждан в ее стабильность и устойчивость»