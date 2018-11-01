Донаэродорстрой и Шахтинский институт НПИ договорились о сотрудничестве

Шахты, Ростовская область, , 15:01 — REGNUM Компания «Донаэродорстрой» и Шахтинский автодорожный институт Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) им. М.И. Платова договорились о совместной подготовке специалистов в сфере дорожного строительства, сообщает 1 ноября пресс-служба вуза.

«Компания с высоким уровнем технологического ресурса сегодня нуждается в притоке современных специалистов. Концентрация усилий обеих сторон позволит шаг за шагом продвигать общее большое дело — подготовку кадрового потенциала автодорожной отрасли региона», — говорится в сообщении.

Вопрос сотрудничества между вузом и предприятием обсуждался на встрече с заместителем директора, научным руководителем вуза Игорем Колесниченко, начальником учебно-методического отдела Ириной Гетмановой и руководителем Центра дополнительного образования Максимом Буйновским.

Во время встречи директор по персоналу ОАО «Группа строительных компаний «Дон» Татьяна Кнышева подчеркнула заинтересованность в том, чтобы принять на работу лучших выпускников вуза.

Отмечается, что новые кафедры институт представляют собой целый научно-образовательный центр. В этом смогли убедиться гости, осмотрев лаборатории и учебные аудитории и поговорив со студентами и преподавателями в неформальной обстановке.