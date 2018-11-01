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В Кремле отметили позитивную динамику России в рейтинге Doing Business

Экономика

РФ в рейтинге Всемирного банка поднялась сразу на четыре позиции

Москва, 1 ноября 2018, 14:55 — REGNUM  Позиции России в рейтинге Всемирного банка Doing Business ежегодно улучшаются. Однако возникают и некоторые проблемы и затруднения, связанные с достаточно агрессивной внешней экономической средой. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Разумеется, не всё получается, — сказал пресс-секретарь президента РФ. — Вы знаете, что речь идёт о незаконных деструкциях, которые применяются в отношении нашей страны».

При этом Песков отметил, что все эти факторы в конечном итоге не влияют на однозначную позитивную динамику.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ежегодном рейтинге стран по условиям ведения бизнеса, который 31 октября представил Всемирный банк Doing Business, Россия поднялась с 35-го на 31-е место, расположившись между Испанией и Францией. Годом ранее РФ улучшила свои позиции сразу на пять пунктов, поднявшись с 40-го на 35-е место.

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Международные экономические рейтинги
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