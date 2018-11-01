Четверг, 1 Ноября 2018 года
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Мировой Банк выделил Эфиопии 1,2 млрд долларов для проведения реформ

Экономика

Руководство Мирового Банка приняло решение о выделении Эфиопии для эффективного осуществления внутренних реформ 1,2 миллиарда долларов США

Мировой Банк выделил Эфиопии 1,2 млрд долларов для проведения реформ
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Островное поселение на озере Тана, Эфиопия

Аддис-Абеба, 1 ноября 2018, 18:05 — REGNUM  Совет директоров Мирового Банка согласился предоставить Эфиопии 1,2 миллиарда долларов США для проведения реформ в стране. Из выделенных Банком средств 600 млн долларов являются безвозмездной финансовой помощью стране, а другие 600 млн — в виде кредита на льготных условиях. Об этом сообщило 31 октября эфиопское новостное агентство Fana Broadcasting Company.

По мнению Банка, правительство страны достаточно успешно проводит реформы в стране, в первую очередь в экономике, и та материальная помощь, которую Банк предоставил стране, должна еще больше помочь Эфиопии реализовать свои планы по увеличению ныне крайне низких доходов населения.

Согласно словам представителя министерства экономики Эфиопии, страна подала заявку на выделение материальной помощи для реформирования финансовой и инвестиционной сфер экономики страны, и Мировой Банк удовлетворил этот запрос.

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Зарубежная хроника
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