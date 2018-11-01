Почта России получит 107 вагонов Тверского вагонзавода до конца 2018 года

Москва, , 14:19 — REGNUM Почта России совершила самую крупную сделку, связанную с приобретением багажно-почтовых вагонов, с момента образования. В этом году в адрес предприятия будет поставлено 107 багажно-почтовых вагонов Тверского вагоностроительного завода (ТВЗ), сообщает 1 ноября пресс-служба «Трансмашхолдинга».

В сообщении отмечается, что новый подвижной состав поставляется в соответствии с трехсторонним договором, заключенным между Почтой России, Тверским вагоностроительным заводом и ВТБ Лизинг на условиях финансовой аренды. Вагоны предназначены для движения со скоростью до 160 км/ч и будут эксплуатироваться как в составах скорых и пассажирских поездов, так и в почтовом поезде № 990/989 Москва-Владивосток. Стоимость приобретения вагонов составила порядка 3,7 млрд рублей.

Генеральный директор ТВЗ Андрей Соловей сообщил, что первая партия из 50 вагонов была поставлена Почте России в 2015 году. В 2016 году Почта России закупила еще 10 вагонов, в 2017 году — 45.

Закупка в 2018 году стала самой крупной с момента образования почтового предприятия. По условиям договора с лизингодателем, перевод платежей будет осуществляться равными частями в течение 7 лет, после чего вагоны перейдут в собственность Почты России.

После завершения контракта общий объем вагонного парка Почты России к концу этого года составит 819 единиц, а средний возраст подвижного состава снизится до 18 лет.

Тверской вагоностроительный завод специализируется на выпуске одно‑ и двухэтажных пассажирских вагонов, вагонов другого назначения. Производственная мощность предприятия составляет 1200 вагонов и кузовов в год. Входит в состав АО «Трансмашхолдинг».

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