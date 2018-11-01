На создание индустриального парка в Ульяновской области выделят 500 млн

Ульяновск, , 14:16 — REGNUM В Ульяновской области на развитие димитровградского индустриального парка «Мастер» выделяется 500 млн рублей. Средства направит Минэкономразвития РФ, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Решение о федеральной поддержке принято по итогам совещания по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Средства будут выделены в 2019 году Димитровграду, который является «вторым по значению городом» в Ульяновской области.

Всего на софинансирование новых проектов в индустриальных парках в 2019 году выделяется 3 млрд рублей. Поддержку получат 17 индустриальных парков из 13 регионов. В их числе ДИП «Мастер» в Димитровграде Ульяновской области. По данным властей, речь идёт о 500 млн рублей,

Глава Ульяновской области Сергей Морозов отметил, что это позволит переоборудовать 67 тыс. кв. метров площадей для размещения более 50 резидентов-представителей малого и среднего бизнеса, создать новые рабочие места.

Напомним, в настоящее время в Димитровграде появится частный индустриальный парк «Мастер» площадью 150 тыс. кв. м. Общий объём инвестиций оценивается в 750 млн рублей. Планируется, что по итогам первой очереди на территории парка разместится 10 предприятий. По прогнозам, это позволит сформировать порядка 1000 новых рабочих мест и обеспечить около 200 млн рублей налоговых отчислений в бюджеты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в прошлом году Димитровграду присвоен статус ТОСЭР.