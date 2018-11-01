Продажа новых авто во Франции сократилась на 1,5%

Париж, , 14:08 — REGNUM Продажа новых автомобилей во Франции сократилась на 1,5% в октябре 2018 года по сравнению с предыдущим годом, сообщает Le Figaro.

Согласно заявлению комитета французских автопроизводителей (CCFA), спад на французском рынке является продолжением резкого падения продаж новых автомобилей на 12,8% в сентябре 2018 года.

Издание отмечает, что снижение продаж связано с вступлением в силу нового европейского стандарта.

Напомним, новый европейский стандарт вступил в силу 1 сентября 2018 года. Согласно ему, новые транспортные средства должны теперь пройти лабораторные испытания, которые позволяют измерить расход топлива, а также выбросы CO2 и других вредных веществ в атмосферу.