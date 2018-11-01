Четверг, 1 Ноября 2018 года
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Всемирный банк выделил Македонии 30 миллионов евро кредита

Экономика

Всемирный банк выделил 30 миллионов евро на развитие человеческого капитала в Македонии

Всемирный банк выделил Македонии 30 миллионов евро кредита
Иллюстрация: Pingnews.com
Офис Всемирного банка

Скопье, 1 ноября 2018, 16:27 — REGNUM  31 октября было подписано соглашение между Всемирным банком, министерством финансов и министерством труда и социальной политики Македонии о выдаче кредита на сумму 30 миллионов евро на развитие человеческого капитала в Македонии.

Как сообщает албанское новостное агентство «ГазетаЭкспресс», в тот же день премьер-министр Македонии Зоран Заев провел встречу с ответственным лицом Всемирного Банка по Европе и Центральной Азии Сирилом Мюллером.

«Что нужно региону, так это человеческий капитал, что является самым важным, поскольку будущее процветание региона будет зависеть от способности региона поддерживать человеческий капитал на общемировом уровне», — подчеркнул заместитель председателя Всемирного Банка Сирил Мюллер.

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Зарубежная хроника
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