Всемирный банк выделил Македонии 30 миллионов евро кредита

Скопье, , 16:27 — REGNUM 31 октября было подписано соглашение между Всемирным банком, министерством финансов и министерством труда и социальной политики Македонии о выдаче кредита на сумму 30 миллионов евро на развитие человеческого капитала в Македонии.

Как сообщает албанское новостное агентство «ГазетаЭкспресс», в тот же день премьер-министр Македонии Зоран Заев провел встречу с ответственным лицом Всемирного Банка по Европе и Центральной Азии Сирилом Мюллером.

«Что нужно региону, так это человеческий капитал, что является самым важным, поскольку будущее процветание региона будет зависеть от способности региона поддерживать человеческий капитал на общемировом уровне», — подчеркнул заместитель председателя Всемирного Банка Сирил Мюллер.