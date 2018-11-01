Цены на осенние и зимние туры по России выросли на треть

Москва, , 13:39 — REGNUM По данным системы Слетать.ру за сентябрь 2018 года, за год туры по России существенно выросли в цене. При этом стоит отметить, что российские турпакеты не настолько зависят от курса валют, как турпродукты в выездном туризме, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

В сентябре 2017 года средняя стоимость турпакета по России составляла 41 тыс. 796 рублей на семь дней на одного человека, на 14 дней — 72 тыс. 369 рублей. В сентябре 2018 года средняя стоимость турпакета по России на семь ночей составила 54 тыс. 894 рублей (рост на 31,3%), на 14 ночей — 98 тыс. 119 рублей (рост на 35%).

По данным АТОР, в основном в осенне-зимний период у российских туристов пользуются спросом туры в Крым и Краснодарский край, реже в Москву, Карелию, Калининградскую область, Ставропольский край с Кисловодском, Санкт-Петербург, Казань и на Алтай.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в топ-5 самых популярных направлений, куда на ноябрьские праздники (3−5 ноября) планируют поехать российские туристы, вошли: Турция, Россия, Таиланд, Доминикана и ОАЭ. Туроператоры отмечают, что российские граждане предпочитают безвизовые страны с пляжным отдыхом.

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