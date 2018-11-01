Нижегородский госпоставщик льготных лекарств просит в долг у банков

Нижний Новгород, , 13:39 — REGNUM Государственное предприятие Нижегородской области «Нижегородская областная фармация», которую депутаты области год назад объявили единственным поставщиком льготных лекарств, выписываемых бесплатно или с 50-процентной скидкой, планирует взять коммерческий кредит на 0,5 млрд рублей. Аукцион по выбору исполнителя контракта назначен на 19 ноября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Средства необходимо предоставить компании в течение 24 месяцев с даты заключения контракта. Кредит планируется оформить на сумму 0,5 млрд рублей в форме возобновляемой кредитной линии. Цель кредитования — финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности. В виде процентов госпредприятие планирует отдать 92,5 млн рублей (процентная ставка — 9,25%).

Оплачивать услугу кредитования компания будет из собственных средств.

Напомним, ранее в Арбитражном суде Нижегородской области Законодательное собрание региона не смогло оспорить решение антимонопольного ведомства, которое не одобрило наделение госпредприятия статусом единственного поставщика «услуг по обеспечению населения Нижегородской области лекарственными препаратами и медицинскими изделиями при амбулаторном лечении по рецептам врача бесплатно или с 50-процентной скидкой». В своем представлении УФАС по Нижегородской области потребовало «при финансировании данных услуг не использовать федеральную субвенцию».

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