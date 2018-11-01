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Проект бюджета Свердловской области внесён на рассмотрение в Заксобрание

Экономика

Финансовый документ будет рассмотрен депутатами на пленарном заседании 13 ноября

Екатеринбург, 1 ноября 2018, 13:42 — REGNUM  В Свердловской области проект бюджета на 2019 год был одобрен экспертами общественного совета при региональном министерстве финансов и будет представлен депутатам на пленарном заседании 13 ноября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики.

«На этом же заседании будет создана временная согласительная комиссия, которая в форме публичных слушаний рассмотрит, в том числе, как будут финансироваться госпрограммы Свердловской области. Второе и третье чтение бюджета состоится в декабре», — уточнили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представленный региональным минфином финансовый документ был одобрен правительством Свердловской области. В проекте бюджета на 2019 год предусмотрены доходы в размере 239,2 млрд рублей, расходы — 245,7 млрд рублей. Дефицит бюджета составит 6,5 млрд рублей.

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Региональные и муниципальные бюджеты-2019
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