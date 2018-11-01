Власти Москвы планируют сэкономить 1 млрд рублей на котировочных сессиях

Москва, , 13:34 — REGNUM Экономия бюджетных средств от проведения котировочных сессий по итогам 2018 года превысит 1 млрд рублей. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента экономической̆ политики и развития города Москвы 1 ноября.

Ефимов сообщил, что среднее снижение стоимости контрактов по результатам котировочных сессий на конец октября 2018 года составляет 12%.

«Снижению стартовых цен способствует высокая конкуренция — в среднем шесть поставщиков претендуют на закупку малого объема. Самая высокая конкуренция по товарам массового спроса — до 10 претендентов», — подчеркнул он.

Руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев, в свою очередь, напомнил, что котировочные сессии в качестве пилотного проекта стали применять заказчики департамента образования города Москвы с марта 2017 года. В настоящий момент практика реализации проекта была признана успешной и с 2018 года распространяется на закупки малого объема всех заказчиков города Москвы.

Сейчас на портале поставщиков зафиксировано свыше 127 тыс. предпринимателей со всех регионов России, из которых более 86% являются субъектами малого предпринимательства.

Как сообщало ИА REGNUM, департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы и ПАО «Сбербанк» начали сотрудничество в сфере поддержки малого и среднего бизнеса столицы. Соответствующее соглашение было подписано в рамках VII международного форума «Открытые инновации» в «Сколково» 16 октября.

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