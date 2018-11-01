Повышение МРОТ обойдётся Оренбуржью в 300 млн рублей

Оренбург, , 12:40 — REGNUM В Оренбургской области с 2019 года минимальный размер оплаты труда с учётом уральского коэффициента составит 12 972 рубля. Расходы на выплату МРОТ предусмотрены в полном объёме и составят 1,4 млрд рублей, прирост по сравнению с текущим годом — 300 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минфине региона.

В целом МРОТ для оренбуржцев увеличится почти на 200 рублей. Как отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM председатель Федерации профсоюзов Оренбуржья Ярослав Чирков, в целом сумма МРОТ не великая и недостаточная. Одновременно он указал на прорыв, который был совершён на уровне России, когда наконец-то уравняли МРОТ с прожиточным минимумом.

«По стране фактически МРОТ равен прожиточному минимуму, а в Оренбургской области МРОТ с учётом уральского коэффициента выше прожиточного минимума, установленного в регионе. Раньше всё было наоборот — МРОТ не дотягивал до прожиточного минимума», — подчеркнул лидер оренбургских профсоюзов.

Добавим, величина прожиточного минимума на душу населения, установленная на второй квартал 2018 года в Оренбуржье, составила 8816 рублей, трудоспособного — 9357 рублей. Текущий показатель МРОТ составляет 11 163 рубля (без учёта уральского коэффициента).

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