«Кэшбери» заявила о закрытии компании

Москва, , 12:38 — REGNUM С сегодняшняя дня, 1 ноября, группа компаний «Кэшбери» свернула свою деятельность. О прекращении работы в видеообращении, опубликованном на популярном видеохостинге, заявил владелец группы Артур Варданян.

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Он пояснил, что на такой шаг руководство компании пошло из-за объявленной на «Кэшбери» охоты с целью «убрать компанию с рынка».

«Против нас развёрнута целая армия журналистов, поливают нашу компанию грязью, — заявил Варданян. — Компания прекращает работу в прежнем режиме».

Видео опубликовано: Вебинары Кэшбери

По словам руководителя холдинга, у компании на сегодняшний день есть долги перед клиентами, но все они будут погашены. График погашения задолженности руководство компании пообещало составить уже в ближайшее время.

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«Финансовые ресурсы для погашения долговых обязательств у нас имеются. Пусть и не в полном объеме на текущий момент времени», — заверил Артур Варданян.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября Центробанк РФ выявил признаки финансовой пирамиды в деятельности финансовой группы «Кэшбери». По оценкам регулятора, ущерб от её деятельности может составить от 1 до 3 млрд рублей.

В середине октября «Кэшбери» заявила о приостановке своей деятельности до 1 ноября.

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