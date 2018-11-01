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На «Алиталию» претендуют Delta, Easyjet и итальянские железные дороги

Экономика

В ближайшие дни специальная комиссия изучит поступившие предложения

Рим, 1 ноября 2018, 12:37 — REGNUM  Заявки на приобретение основного пакета акций авиакомпании Alitalia подали Delta, Easyjet и Ferrovie dello stato — оператор итальянских железных дорог, сообщает информагентство Ansa в четверг, 1 ноября.

В ближайшие дни специальная комиссия будет изучать поступившие предложения, после чего передаст их (вместе с собственными выводами) в министерство экономического развития.

Как сообщалось ранее, правительство Италии намерено продать 85% акций Alitalia. Предполагалось, что в состав акционеров могут войти и иностранные компании, но вероятно, что одним из акционеров будет Ferrovie dello Stato. 15% акций авиакомпании останутся в собственности правительства.

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Экономика Италии
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