Киев идёт в зиму, отказываясь от горячей воды и отопления: обзор энергетики

Андрей Стеценко, , 16:24 — REGNUM

Газ

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 29 октября (последняя доступная на сегодня статистика) составили 17,083 млрд кубометров. Таким образом, запасы природного газа в ПХГ с 20 октября выросли на 180 млн кубометров.

Это довольно необычно. Как правило, Украина заканчивала закачку газа в хранилища в период с начала октября до середины месяца, и после этого начинался расход топлива.

За 2 дня до официального подорожания газа в «Нафтогазе» установили окончательный тариф, по которому будут платить украинцы. Непосредственно бытовым потребителям газ будет стоить 8548 грн за 1 тыс. кубометров (на 23% больше, чем ранее). Теплокоммунэнерго (центральное отопление) заплатят чуть меньше — 8361 грн.

Теперь уже известно, что и это подорожание будет не последним. 25 октября кабмин на своём сайте обнародовал постановление, на основании которого повышался тариф. Однако почти сразу же документ с сайта пропал. Причины вскоре выяснились: отдельные СМИ успели сохранить копию. Оказывается, согласно договоренностям Киева и МВФ, с 1 мая 2019 года тариф на газ увеличится до 9850 грн/тыс. куб., а с января 2020 года — до 12 300 грн/тыс. куб. Таким образом, тариф для населения практически сравняется с актуальными ценами для промышленности.

Этот неприятный и почти детективный инцидент заставил президента Петра Порошенко снова обвинить в подорожании газа… Юлию Тимошенко. Мол, правительство ещё в октябре 2008 года подписало меморандум МВФ, в котором содержалось обязательство уравнять внутренние и внешние цены на газ.

«Дешёвый сыр подают только в мышеловке, а дешёвый газ — в российской клетке», — заявил Порошенко во время встречи с представителями бизнеса.

Российский «Коммерсантъ» сделал очередное открытие, касающееся Украины и российского газа. Оказалось, что почти половина объёмов газа, реализованных с конца сентября на Электронной торговой площадке Газпрома законтрактованы трейдерами из Словакии (368 млн кубометров, 48% от проданного на ЭТП). Однако Словакия в этих объёмах, во-первых, не нуждается. Во-вторых, она покупает необходимый ей газ напрямую у Газпрома. Очевидный вывод: объёмы предназначены для Украины, и они даже не попадут в Словакию. А будут закачаны в украинские ПХГ в режиме таможенного склада, а потом реализованы потребителям из Украины.

Важный момент: цена газа на ЭТП выше, чем по прямым контрактам. Т. е. украинцы в очередной раз дадут заработать на себе европейским перекупщикам.

Несколько раз в наших обзорах мы писали о проблемах частно-государственной компании «Укрнафта». Ещё со времён президентства Виктора Януковича у частного инвестора (Игоря Коломойского) существует спор с государством относительно объёмов уплаты налогов и дивидендов. Поэтому у «Укрнафты» накопилась довольно крупная налоговая задолженность — порядка 15 млрд грн, которую та медленно погашает. Из-за этого долга ещё в прошлом году к «Укрнафте» возникли претензии у Госагентства недр и геологии: там отказались продлевать компании несколько лицензий на добычу нефти и газа. По крайней мере, именно так мотивировали своё решение чиновники. Однако истинная подоплёка выяснилась только теперь. Одно из месторождений, ранее разрабатывавшихся «Укрнафтой», недавно было продано с аукциона компании «Аркони Газ-Энергия». Журналистам издания «Наши деньги» удалось выяснить, что учредители компании ранее работали в структурах, конечным собственником которых является… президент Украины Пётр Порошенко.

«Нафтогаз Украины» обратился к правительству с письмом, в котором просит предусмотреть в бюджете 230 млрд грн поддержки на компенсацию расходов по поставке газа населению в 2019 году. Об этом говорится в копии письма, которую опубликовало информагентство «Украинские новости». Из них 90 млрд предлагается выделить на субсидии, 24 млрд — на задолженность по прошлым периодам и 92,8 млрд — как компенсацию «Укргаздобыче» от реализации газа по ценам ниже рыночных.

При этом сам «Нафтогаз» собирается перечислить в бюджет в текущем году только 130 млрд грн налогов и дивидендов. В самой компании сейчас отрицают, что писали такое письмо правительству.

Как показывает опыт, информация, изложенная в письме, скорее всего, подтвердится. А пока «Нафтогаз» привлекает внешние кредиты. Правительство согласовало энергетической госкомпании кредит на сумму до 1 млрд долл. за счёт выпуска 5-летних облигаций. Решение об одобрении кредита было принято на заседании правительства 24 октября, причём стоимость кредита в нём не указана. Кредитором «Нафтогаза» станет некая Condor Finance PLC.

Этой зимой «Нафтогаз» получит возможность отключать неплательщиков. Облгазы наперебой сигнализируют потребителям о том, что их вины в этом нет, хотя именно облгазы будут непосредственно выполнять работы по отключению. Дело в том, что, согласно Кодексу газотранспортных систем, облгазы — монополисты на рынке. И если они откажутся выполнить поручение «Нафтогаза» на отключение потребителя, то разбираться будут в т. ч. и с ними.

Облгазы в этом случае можно понять, поскольку они окажутся между двух огней.

«Вероятность отключения газа в регионах достаточно высокая. Одно дело отдавать указания из Киева и совсем другое — реализовывать это на местах. Неделю назад за такую попытку газовикам порубили машину, думаю, это самое наименьшее, что смогут сделать. Люди доведены до предела. Кроме того, нужно понимать, что если предприятие и котельную отключат от газа, то пострадают не только должники, а и объекты социальной инфраструктуры. В частности, садики, школы, больницы, так как избирательно отключить газ не получится. В итоге если такое произойдет, то по всей стране начнутся газовые бунты», — заявил директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский в комментарии изданию «ГолосUA».

Первая ласточка уже есть — отопление отключили в Краматорске (нынешний административный центр украинской части бывшей Донецкой области). Таким образом, отопительный сезон тут прервался через неделю после начала.

Кризис ЖКХ

Мэру Киева Виталию Кличко своим недавним заявлением удалось затмить даже правительство Украины, повысившее цены на газ. Кличко намекнул киевлянам, что городская власть будет думать насчёт отказа от централизованного горячего водоснабжения (ЦГВ) в принципе.

На самом деле, для Украины это не новость. Во многих населённых пунктах страны горячая вода кончилась вскоре после советской власти, т. е. в середине 90-х. Потом очередь дошла и до областных центров вроде Одессы и Львова. А в этом году от неё начинают отказываться города, в которых (казалось бы) она будет всегда: стоящие на Днепре миллионники Днепропетровск и Киев.

Главная проблема такого решения — качественно меняется нагрузка на инженерные сети, причём необходимого для этого запаса у сетей наверняка нет. В 1,5−2 раза вырастет объём потребляемой холодной воды, увеличится нагрузка на электросети. В первую очередь это грозит старой застройке: в тех же хрущёвках по нормативам предусматривалось 1,24 кВт мощности на однокомнатную квартиру — сегодня один электрочайник берёт больше. Даже в современных домах для бойлера, как правило, ведут отдельный кабель, чтобы избежать перегрева и нарушений работы в общей проводке квартиры. Кто и как будет следить за выполнением всех этих норм безопасности в городах с населением 1−3 млн?

Впрочем, это только цветочки, ведь отказ от ЦГВ — это первый шаг к отказу от централизованного отопления (а возможно — и подачи холодной воды). Просто власти делают это постепенно.

По мнению члена наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, одним из последствий повышения тарифа на газ для населения станет резкий рост задолженности за коммунальные услуги:

«Нужно понимать, что значительное количество людей в этот отопительный сезон не получают субсидии. Они будут вынуждены получать гораздо меньшую сумму субсидий, потому что их доход за прошедшее полугодие возрос, но проблема следующая — и цена на газ возрастет. Это приведет к тому, что люди не попадут под субсидии и задолжают за жилищно-коммунальные услуги. Предварительные расчеты состоят в том, что сегодняшняя задолженность составляет 40 млрд гривен. А при такой цене на газ эта сумма вырастет примерно до 65 млрд гривен», — рассказал он в эфире NewsOne.

Электроэнергия

По итогам января-сентября 2019 г. «Энергоатом» (компания, управляющая работой АЭС Украины) отчитался о прибыли в размере 2,067 млрд грн чистой прибыли, тогда как за аналогичный период прошлого года компания получила убыток в размере 473 млн грн. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Кроме того, за январь-август компания закупила ядерного топлива на сумму 307 млн долл. (-3,2% к аппг). 67,8% из этой суммы получила российская корпорация ТВЭЛ, 32,3% — Westinghouse.

«Укргидроэнерго» (компания-оператор ГЭС и ГАЭС Украины) в январе-сентябре также увеличило свою чистую прибыль — до 2,3 млрд грн (+22%). А госпредприятие «Энергорынок» (посредник между членами Оптового рынка электроэнергии Украины) — до 2,48 млрд грн за тот же период (в 3,7 раза).

К увеличенной прибыли гидроэнергетиков ревниво присматриваются шахтёрские профсоюзы. Председатель Центрального комитета Профсоюза работников угольной промышленности Украины Виктор Турманов утверждает, что гидроэлектростанции дотируют за счёт угольной отрасли. Так, по его словам, Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг приняла решение снизить цену угля в тарифе тепловых станций с 2535 грн до 2090 грн/тонна. На сэкономленные таким образом средства увеличили тариф для ГЭС.

В правительстве всё-таки собрались принять постановление, согласно которому приоритет на включение получат мощности тех ТЭС, которые используют только уголь, добытый на Украине (впервые о возможности принятия такого документа СМИ сообщили в начале осени).

«Закупка импортированного угля приводит к оттоку валюты, что приводит к ухудшению торгового баланса страны, тратятся средства, которые потенциально могли использоваться на обновление шахтного фонда Украины во время закупки угля украинской добычи, и при этом уровень государственной поддержки в адрес шахт за последние два года составил 2,9 млрд грн, что соответствует уровню затрат на импорт угля», — говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Это также согласуется с заявлениями Минэнерго о том, что закупки антрацита в будущем году будут уменьшены с 5 до 3,8 млн тонн.

Такое решение правительства снова-таки возвращает нас к попыткам властей Украины решить проблемы одних энергетиков за счёт других. Опуская цену угля в тарифе ТЭС, они фактически вынуждают руководство шахт идти на махинации (к примеру — примешивать к углю пустую породу).

Подконтрольная Киеву часть бывшей Луганской области может отказаться без энергоснабжения — на Луганской ТЭС запасов угля хватит только до 4 ноября.

Для крупных потребителей электроэнергии рынок начинает действовать уже с 1 декабря. До этой даты они должны выбрать себе поставщика электроэнергии, напомнил руководитель отдела электроэнергии «ДТЭК Трейдинга» Владислав Яковенко. По факту это обернётся для бизнеса увеличением затрат на электроэнергию и ростом себестоимости.

«В первую очередь необходимо будет научиться планировать потребление почасово. Это очень важный момент. Соответствующие прогнозные объемы будут подаваться в виде профиля и будут закупаться с рынка через поставщика, на бирже. Для этого должен быть подготовленный персонал. Отклонение фактического потребления от планового будет закупаться на балансирующем рынке, где цены значительно выше», — рассказал представитель ДТЭК (частный энергохолдинг, принадлежит Ринату Ахметову) в интервью изданию «Сегодня».

В январе-сентябре электростанции Украины произвели суммарно 115,9 млрд кВт•ч электроэнергии (+2% к аппг), сообщили в Минэнерго. Согласно источнику, почти 42 млрд из них приходятся на тепловую энергетику, 60,9 млрд — на генерацию АЭС. ГЭС и ГАЭС совокупно произвели без малого 10 млрд кВт•ч.

«Зелёная» энергетика

Госагентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины сообщает, что к началу октября количество домохозяйств, установивших солнечные панели, превысило 6 тыс. В январе-сентябре 2018 года их установили 3 тыс. домохозяйств (в 2,5 раза больше, чем за аппг).

Суммарная мощность этих панелей — 121 МВт или 10% от всех мощностей солнечной энергетики на Украине.

Как уже отмечалось, установка таких панелей на Украине (да и альтернативная энергетика в принципе) — относится скорее не к энергетике, а к финансам. Т. н. «зелёный тариф» зафиксирован в евро до 2029 года, поэтому оборудование дома солнечными панелями — альтернатива валютному вкладу: когда отбиваются затраты на покупку и установку, собственник начинает получать гарантированный доход.

Однако есть одна проблема: частное лицо не может продавать государству энергию с мощностей более чем 30 кВт на одно домохозяйство. Поэтому украинцы постепенно приходят к идее создания энергетических кооперативов. Первый может быть создан в Славутиче (Киевская область). Его участники станут соинвесторами строительства станции мощностью 100−150 кВт.

Уголь

В Лисичанске (украинская часть бывшей Луганской области) сохраняется крайне напряжённая ситуация. Ещё 18 октября работники госпредприятия «Лисичанскуголь» отказались подниматься из забоя, протестуя против задолженностей по заработной плате (170 млн грн). Вторая претензия шахтёров — фигура гендиректора предприятия Валентины Киселёвой — некомпетентного, по мнению шахтёров, руководителя. К настоящему моменту часть шахтёров вынуждена была подняться на поверхность из-за проблем со здоровьем, остальные всё ещё находятся под землёй.

«Мы поговорили с Михаилом Волынцом (глава шахтерского профсоюза) — он рассказал, что один из рабочих, мужчина 1971-го года рождения, отец двоих детей, сошел с ума после семи дней под землей. Заболевших участников акции заменили спустившиеся в забой товарищи. Петр Порошенко прекрасно знает о ситуации — по словам Волынца, вчера [30 октября — ред.] президент позвонил ему, чтобы поздравить с днём рождения, и нарвался на рассказ о протестной акции. Однако ни власти, ни общество не обращают на протест никакого внимания», — пишет в Facebook журналист и общественник Андрей Манчук.

Коллеги бастующих спустя неделю остановили работу ещё 3 шахт предприятия. Поскольку реакции от властей не последовало, с 29 октября шахтёры и члены их семей начали перекрывать дороги в городе — в частности, трассу на Северодонецк. Киев же упорно сохраняет молчание.

Согласно информации Минэнерго Украины, за 9 месяцев текущего года добыча энергетического угля сократилась до 20,385 млн тонн (-3,5% к аппг).

Нефть

В Закарпатье Украины случилась практически детективная история. Оказалось, что там находится неучтённый ещё со времён СССР нефтепровод, а также сопутствующая инфраструктура (нефтебазы, перегонные станции). Нефтепровод предназначался для быстрой поставки нефти в страны ОВД — в случае полномасштабного военного конфликта и был построен ещё в конце 1960-х годов. С тех пор он оставался секретным объектом, о его существовании знал лишь ограниченный круг людей. Соответственно, после 1991 года нефтепровод не был взят на баланс государством, собственность над ним оформила компания «Прикарпатзападтранс». Шум возник из-за того, что в настоящее время компания сливает остатки нефти (после чего произведённое из него топливо реализуется на АЗС области), а также режет трубу и нефтебазы на металл. Каких-то конкретных решений по этой ситуации на сегодня не принято.

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