В создании альтернативы Суэцкому каналу одни плюсы

Москва, , 12:36 — REGNUM Заинтересованность министра торговли и промышленности Индии в создании альтернативы Суэцкому каналу вполне понятна — ведь если скорость доставки товаров сократится на 20 дней и станет дешевле, это увеличит товаропоток, и Индия может экспортировать товары в большем количестве, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Екатерина Туманова.

«Глобальная логистика — одна из первых по значимости и перспективности среди других отраслей. Сейчас очень много проектов, связанных с транспортизацией в разработке в разных странах, основная цель которых доставить товар быстрее и в большем количестве. С экономической точки зрения опять же одни плюсы — возрастёт производительность в странах-импортерах. Но это только в случае, если упор будет на товары, пользующиеся спросом», — отметила эксперт.

Для России это тоже выгодно. Индия занимает 16 место по объёму российского импорта. Россия в 2017 году только экспортировала товары в Индию более, чем на 6 млрд долларов. При этом в 2018 году данный показатель выше на 22%, чем в 2017 году. Индия является крупнейшим покупателем газетной бумаги из России. Когда заработает транспортная связь «Север-Юг», партнёрские отношения двух стран будут только расти.

«Но стоит также отметить и риски. Если экономический акцент на перевозимые товары будет определён неверно, все мероприятия по созданию альтернативы Суэцкому каналу могут оказаться нерентабельными», — считает Туманова.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия, Индия и Иран намерены обсудить вопросы, касающиеся запуска международного транспортного коридора «Север — Юг». Он обеспечит транспортную связь между Россией и Индией через Иран. Коридор включает как водные, так и железнодорожные перевозки.

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