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В ДНР упали цены на бензин

Экономика

Правительство стремится снизить цены на продукты

В ДНР упали цены на бензин
Иван Шилов © ИА REGNUM
Заправка

Донецк, 1 ноября 2018, 12:43 — REGNUM  Стоимость бензина в Донецкой народной республике заметно снизилась, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин 1 ноября, сообщило Донецкое агентство новостей.

«На заправках государственных предприятий «Республиканская топливная компания» и «Донтопливо» уже сегодня можно увидеть новые цены, которые примерно равны ценам соседней Ростовской области», — рассказал Пушилин.

Он также отметил, что в ближайшее время цены снизятся на всех автозаправках ДНР, что позволит урегулировать цены на продовольствие в стране.

Напомним, 19 октября Народный совет ДНР принял решение втрое снизить налог на топливо.

Отметим, на Украине бензин стоит более чем на половину дороже.

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