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«Петелинская птицефабрика» заплатит крупный штраф — Россельхознадзор

Экономика

Ранее ведомство обратилось в суд из-за неоднократно выявленных нарушений в работе предприятия

«Петелинская птицефабрика» заплатит крупный штраф — Россельхознадзор
barskefranck
Курица

Красногорск, 1 ноября 2018, 12:30 — REGNUM  В отношении принадлежащей группе компаний «Черкизово» «Петелинской птицефабрики» Арбитражным судом Московской области вынесено решение о назначении административного штрафа в размере 700 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

В ведомстве отметили, что у судебной инстанции было два варианта — либо приостановить деятельность «Петелинской птицефабрики», либо назначить штраф. Отмечается, что ранее Россельхознадзор обратился в суд из-за неоднократно выявленных нарушений в работе птицефабрики.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что служба выявила канал незаконной поставки на территорию России куриных окорочков из США.

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