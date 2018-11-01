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Сбербанк перенес сделку по турецкой «дочке»

Экономика

Denizbank готов купить эмиратский банк Emirates NBD

Сбербанк перенес сделку по турецкой «дочке»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Сбербанк

Москва, 1 ноября 2018, 12:30 — REGNUM  Сделка по продаже турецкой «дочки» Сбербанка России — Denizbank — будет закрыта в конце 2018 или начале 2019 года. Это следует из финансового отчета Сбербанка за третий квартал 2018 года по международным стандартам финансовой отчетности.

Ранее в отчетах говорилось, что сделка состоится в 2018 году. Отмечается, что сделку должны одобрить регулирующие органы Турции, России, ОАЭ и других государств, где ведет свою деятельность Denizbank.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сбербанк договорился о продаже банка Denizbank одному из крупнейших эмиратских банков Emirates NBD за 14,6 млрд турецких лир. Турецкий Denizbank был приобретен Сбербанком у бельгийской группы Dexia в 2012 году.

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