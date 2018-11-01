СМИ: В банке «Агросоюз» сменился владелец

Москва, , 12:23 — REGNUM Известный российский банкир Андрей Шляховой, который почти год назад стал единственным владельцем ООО КБ «Агросоюз», решил сосредоточиться на развитии европейских проектов. О том, что он больше не владеет банком, сообщила сегодня, 1 ноября, Лента.ru со ссылкой на источник в кредитном учреждении. На сайте «Агросоюза» Шляховой по-прежнему числится в списке членов совета директоров, председателем которого остается Андрей Березин.

Издание отмечает, что Андрей Шляховой уже давно не принимал никакого участия в управлении российским банком, перенеся собственные проекты за рубеж. Как сообщал Reuters, еще в июле 2018 года банкир приобрел сербскую «дочку» госбанка ВТБ за $14,3 млн. 100% акций VTB Banka a.d. Beograd приобрела местная компания, единственным учредителем которой выступал Андрей Шляховой. Уже в то время представитель банкира сообщал, что инвестор не будет объединять VTB Banka с принадлежащим ему российским банком. Как следует из релиза «Агросоюза», процесс выхода Шляхового из капитала отечественного кредитного учреждения продолжался полгода. То есть, приобретая сербский актив ВТБ он, видимо, уже планировал расстаться с «Агросоюзом».

К слову, спустя две недели после объявления сделки с ВТБ — 6 августа 2018 года — Министерство финансов США включило «Агросоюз» в санкционный список за осуществление финансовых операций в интересах клиентов из Северной Кореи. «Санкции, введенные США против российского банка «Агросоюз», выставляют напоказ беспомощность Соединенных Штатов, — заявил тогда замминистра иностранных дел Сергей Рябков. — Даже американские политики, страдающие острой формой русофобии, стали признавать, что никакие попытки давления на Россию не работают».

Санкции действительно не повлияли на операционную деятельность российского банка. Тем более, отмечали экономисты, все «северокорейские» операции проходили в России и осуществлялись в рублях. До сих пор непонятно, недоумевают эксперты, как данные о них вообще могли попасть в американскую финразведку — по слухам, по этому факту была начата серьезная проверка, причем не только силами Центробанка. В любом случае, новый собственник «Агросоюза», чье имя пока не раскрывается, по всей видимости, не счел это препятствием для завершения покупки. Подробности сделки пока неизвестны, но в банке уже работает новая команда менеджеров.

На сегодняшний день «Агросоюз» входит в топ-200 российских банков (195-е место), его офисы работают в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и других городах страны. Банк является участником системы страхования вкладов, ориентируется на работу с предприятиями малого и среднего бизнеса, активно привлекает депозиты частных клиентов, предлагая им также кредиты и кредитные карты, услуги по проведению банковских переводов. С 2015 года «Агросоюз» входит в попечительский совет конкурса «Регионы — устойчивое развитие», организованного Сбербанком для участников инвестпроектов, собранных со всей страны. Как правило, госбанк проводит основное финансирование проекта, а «Агросоюз» кредитует субподрядчиков одобренных проектов и их расчетно-кассовое обслуживание. Кроме того, в банке действует и собственная программа комплексного сопровождения и подготовки проектов к финансированию, которая помогает клиентам получить господдержку федерального или регионального уровня.