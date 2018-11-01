Регистр Ллойда провёл инспекционный аудит на заводе «ЗиО-Подольск»

Подольск, Московская область, , 12:18 — REGNUM Международный орган по сертификации Регистр Ллойда (LRQA) провёл инспекционный аудит на машиностроительном заводе «ЗиО-Подольск», подтвердив соответствие качества производственных процессов требованиям международного стандарта ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества. Требования» и сертификата соответствия системы менеджмента, сообщает 1 ноября пресс-служба подмосковного предприятия.

«Проверке подлежала одна треть процессов (подразделений), на которые распространяется действие сертификата — разработка и изготовление оборудования для атомной и тепловой энергетики, судостроения, газнефтехимии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что аудит прошёл успешно, соответствие критериям подтверждено. При этом выделены моменты, по которым произошли улучшения, а также определены направления для дальнейшей работы над системой в целом и в отношении отдельных её элементов в контексте актуализированной версии ISO 9001.

Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» — крупнейший производитель высокосложного теплообменного оборудования для предприятий ТЭК: атомных и тепловых электростанций, нефтяной и газовой промышленности, а также судостроения. Предприятие входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш.