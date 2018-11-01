Уральские застройщики по-разному отнеслись к «страховому переделу» ЦБ

Екатеринбург, , 12:24 — REGNUM Генеральные директора компаний-застройщиков Свердловской области разошлись в оценке «страховых» действий Центрального Банка РФ. Руководители продемонстрировали разницу подходов на пресс-конференции 1 ноября в Екатеринбурге, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ещё до ответа по управляющему «ЛСР. Недвижимость. Урал» Владимиру Крицкому было видно, что он относится к проблеме совершенно спокойно. «Нас это не касается», — с некоторой гордостью заявил Крицкий, — «Группа «ЛСР» ведет дела со страховой компанией «Респект», — добавил управляющий.

Это многое прояснило: ведь именно «Респект» оказался в списке страховщиков Центробанка, которые могут продолжать свою деятельность на рынке. Участие других компаний — под большим вопросом.

«Мы, к сожалению, вели дела не с «Респектом», — парировал Крицкому генеральный директор «Синары-Девелопмент» Тимур Уфимцев. Из-за этого компания испытывала некоторое время проблемы с получением страховых полисов.

«Нас это коснулось. Очень сильно поредел список страховых компаний, остались только две. Де-факто, на рынке у нас полторы компании… Если теперь что-то произойдет, не дай бог, с «Респектом», то это будет проблема федерального масштаба», — с некоторой тревожностью в голосе заявил управляющий.

Уфимцев также предположил, что действия Центробанка могли быть вызваны скандалом вокруг обанкротившегося застройщика Urban Group. А Крицкий попытался разъяснить ситуацию на пальцах:

«Если популярно объяснить: кто-то набрал надежных застройщиков, и страховых случаев не происходит, компания чувствует себя стабильно. А кто-то набрал застройщиков разных. Среди них оказались люди, которые стали предъявлять возмещение страховых рисков. Страховые компании посыпались» — пояснил управляющий «ЛСР. Недвижимость. Урал».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, некоторые свердловские застройщики бьют тревогу и опасаются, что их строительные проекты будут свёрнуты. В качестве причины они называют сокращение числа страховых организаций, в которых можно страховать свою ответственность перед участниками долевого строительства. В итоге с оформлением страховых полисов возникают трудности, а значит, продать объект и получить за него деньги на дальнейшее строительство не удаётся.

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