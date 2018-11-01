Без дефицита: за счёт чего вырастут доходы бюджета Оренбуржья

Оренбург, , 12:13 — REGNUM В Оренбургской области сформирован проект бюджета на 2019−2021 годы. Документ внесён на рассмотрение в заксобрание региона, в первом чтении законопроект обсудят в конце ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минфине Оренбуржья.

Общий объем доходов и расходов областного бюджета на 2019 год спрогнозирован в сумме 81,7 млрд рублей, на 2020 год — в сумме 81,4 млрд рублей, на 2021 год — в сумме 85,7 млрд рублей. Бюджет бездефицитный.

Доходная часть бюджета по налоговым и неналоговым поступлениям в 2019 году, согласно прогнозу, по сравнению с 2018 годом увеличится на 6 млрд рублей (почти 10%) и составит 67,6 млрд рублей. Рост произойдёт в основном за счёт четырёх налогов: на прибыль организаций, на имущество организаций и на доходы физических лиц, а также акцизы.

В частности, налог на прибыль организаций на 2019 год запланирован в сумме 29 млрд 182,2 млн рублей, что на 4 млрд 476,9 млн рублей выше бюджетных назначений 2018 года. Налог на доходы физических лиц прогнозируется на 2019 год в сумме 19 млрд 58,3 млн рублей, что на 602,4 млн рублей выше ожидаемых поступлений в 2018 году.