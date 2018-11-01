Для нефти определяющей станет первая декада ноября

Москва, , 12:09 — REGNUM Рынок нефти завершил октябрь серьезным снижением: нефть марки Brent просела до уровня $75,09 за баррель, продемонстрировав падение в 9,22%. По итогам месяца получилась комбинация «медвежье» поглощение, которая может подавить желание к покупкам. Да и в формате недель нисходящая динамика продолжается уже четвертую неделю подряд, невзирая на близость даты «X» — 4 ноября, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ГК TeleTrade Анастасия Игнатенко.

«Участники рынка сейчас как будто бы отстранились от ожидаемых санкций, которые должны вступить в силу уже в ближайшее воскресение и сосредоточились на динамике запасов сырья. И именно эта статистика ставит подножку нефтяным фьючерсам вот уже шестую неделю подряд, демонстрируя увеличение резервов нефти», — пояснила эксперт.

Первая декада ноября будет полностью посвящена иранской тематике и уже со старта новой недели станет понятно, можно ли считать санкционный фактор реальным катализатором к росту цен или же эта новость себя уже исчерпала. Пока остается призрачный шанс на сохранение границ долгоиграющего тренда на повышение в нефти, который длится с июня 2017 года, и эта граница пролегает вблизи уровня $75 за баррель.

«Принципиально техническую картину может изменить лишь рост котировок Brent выше уровня $77 за баррель, через который сейчас проходит ближайший тренд на понижение. В этом случае активируются предпосылки к коррекции в направлении зоны 78,50−79$ за баррель и лишь окончательный пробой уровня $79 за баррель можно будет считать сигналом, отменяющим падение нефти.

Выше этого рубежа угроза падения нефтяного рынка станет минимальной, а шансы на продолжение 16-месячного восходящего тренда возрастут. Это в свою очередь вернет ожидания участников рынка к выходу цен на нефть в район $88−90 за баррель к концу ноября», — полагает Игнатенко.

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