Ноябрь станет решающим для курса рубля

Москва, , 11:54 — REGNUM В последние дни октября валютные курсы на локальном валютном рынке стабилизировались в узких коридорах. Курс доллара США «замер» около отметки 65,50 рубля, евро торговался в границах 74−75 рублей. Даже на фоне резких колебаний цен на нефть, завершения налоговых платежей в РФ и приближения очередных санкций США российский рубль сохранял высокую стабильность, заявил корреспонденту ИА REGNUM валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров.

Ноябрь станет решающим месяцем для российской валюты на фоне результатов выборов в конгресс США, итогов предстоящей встречи президентов России и США и реакции на нее американского истеблишмента, а также динамики нефтяных фьючерсов после введения в действие санкций США против поставок иранской нефти.

«И тут возможны два диаметрально противоположных сценария по курсу рубля. Первый — «все плохо» и рубль падает. Второй, напротив, — смягчение отношений США и Россия и дорожающая нефть приведут к росту рубля. В первом случае курс доллара в ноябре может взлететь к 70−80 рублям. Второй — цена американской валюты закрепится в диапазоне 60−65 рублей», — считает эксперт.

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