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В России беднеют не лентяи — а трудяги. Случайность или тенденция?

Экономика

Пока министр труда и соцзащиты Максим Топилин радуется успехам его ведомства в снижении числа бедных в России (на 1,1 млн человек), мы взглянем на негативную сторону этой проблемы – т.е. на оставшихся 20 млн нищих. Вдруг окажется, что бедность — гораздо ближе, чем многие из нас могут подумать?!

В России беднеют не лентяи — а трудяги. Случайность или тенденция?
В бедности с кем не поведёшься. Антонио Даттило-Руббо. 1905

Москва, 2 ноября 2018, 07:20 — REGNUM  Борьба с бедностью, об успехах которой так бодро доложил министр труда и соцзащиты Максим Топилин, входит в противоречие как с развитием ситуации внутри страны, так и с общемировыми тенденциями. Почему хроническая бедность сопутствует «процветающему капитализму», рассуждает корреспондент ИА REGNUM Дмитрий Буянов.

Как бы ни вести подсчет, но 20 миллионов россиян живут в нищете. И, к сожалению, эта цифра является для России привычной, больше или меньше, но десятки миллионов бедняков воспринимаются как российская обыденность. Стремясь попасть в «сообщество развитых стран», Россия туда и попала. Об этом говорит не только местная, но и мировая статистика, согласно которой за последние годы более 30% человечества живет в нищете, а более 60% близки к этому.

Непонятно, работали ли когда-нибудь доводы безудержных последователей либерализма о том, что бедствуют только те, кто не хотят работать, но сейчас такие аргументы становятся откровенно лживыми. Если говорить о России, опираясь на данные Росстата, то в большинстве случаев российские бедняки — люди работающие и семейные. При этом особенно рискуют оказаться в их рядах именно работающие молодые семьи с детьми, даже вне зависимости от профессиональной квалификации. Среди малоимущих почти половина имеют среднее профессиональное образование, и почти треть — высшее. Почему же эта тенденция продолжает быть мировой и стабильной?

Читайте статью Почему капитализм против того, чтобы мы строили семью в России и другие статьи Дмитрия Буянова о российском обществе.

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