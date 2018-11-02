В России беднеют не лентяи — а трудяги. Случайность или тенденция?

Москва, , 07:20 — REGNUM Борьба с бедностью, об успехах которой так бодро доложил министр труда и соцзащиты Максим Топилин, входит в противоречие как с развитием ситуации внутри страны, так и с общемировыми тенденциями. Почему хроническая бедность сопутствует «процветающему капитализму», рассуждает корреспондент ИА REGNUM Дмитрий Буянов.

Как бы ни вести подсчет, но 20 миллионов россиян живут в нищете. И, к сожалению, эта цифра является для России привычной, больше или меньше, но десятки миллионов бедняков воспринимаются как российская обыденность. Стремясь попасть в «сообщество развитых стран», Россия туда и попала. Об этом говорит не только местная, но и мировая статистика, согласно которой за последние годы более 30% человечества живет в нищете, а более 60% близки к этому.

Непонятно, работали ли когда-нибудь доводы безудержных последователей либерализма о том, что бедствуют только те, кто не хотят работать, но сейчас такие аргументы становятся откровенно лживыми. Если говорить о России, опираясь на данные Росстата, то в большинстве случаев российские бедняки — люди работающие и семейные. При этом особенно рискуют оказаться в их рядах именно работающие молодые семьи с детьми, даже вне зависимости от профессиональной квалификации. Среди малоимущих почти половина имеют среднее профессиональное образование, и почти треть — высшее. Почему же эта тенденция продолжает быть мировой и стабильной?

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