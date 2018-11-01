Власти Воронежа освободят многодетные семьи от платы за парковку

Воронеж, , 11:44 — REGNUM В Воронеже многодетные семьи будут освобождены от необходимости платить за пользование платной парковкой. Решение принял глава города Вадим Кстенин, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Воронежа 1 ноября.

«Люди, имеющие трех и более детей, сталкиваются с объективными логистическими сложностями, особенно при посещении учебных и медицинских учреждений — им может не хватить пятнадцати бесплатных минут. К тому же, многодетные семьи, как лучший пример для всех остальных, находятся под самым пристальным вниманием государства и муниципалитета. Поэтому я принял решение о введении новой льготы для них: считаю, что семьи, вносящие такой значимый вклад в демографию, должны быть полностью освобождены от платы за парковку!» — прокомментировал глава города.

Соответствующие изменения в нормативные акты, регламентирующие работу системы платных парковок, планируется внести в течение месяца. Такой срок объясняют необходимостью согласовать его с надзорными органами.

О дате введения льготы для многодетных семей и порядке оформления необходимых документов будет сообщено дополнительно.

Как сообщало ИА REGNUM, система платных парковок в Воронеже заработала с 1 октября, первые две недели — в тестовом режиме. В центре города создано шесть тысяч парковочных мест, стоимость часа парковки составляет 40 рублей, система действует по будням с 08:00 до 20:00. Срок до 15 минут не оплачивается. Правом бесплатной парковки пользуются участники Великой Отечественной войны, бывшие узники, инвалиды всех групп (I и II групп — безусловно, III группы — в соответствии с федеральным законодательством), а жители центра Воронежа имеют возможность оформить парковочное разрешение резидента по сниженной цене (1800 рублей в год).