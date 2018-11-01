Без комментариев: ЦБ РФ ответил на запрос ИА REGNUM

Москва, , 11:56 — REGNUM Если в РФ у клиентов той или иной страховой компании вдруг возникли проблемы с получением положенных им выплат, то едва ли в этой ситуации им стоит рассчитывать на помощь специалистов Центрального банка РФ. Такой вывод напрашивается после того, как редакция ИА REGNUM направила Банку России официальный запрос, в котором просила регулятор ответить на несколько актуальных — для тысяч граждан РФ — вопросов. Поводом для оформления этого запроса стала информация о том, что Центральный банк РФ приостановил действие лицензии АО Страховое общество «Якорь», из-за чего тысячи автомобилистов, оформивших через неё полисы ОСАГО, оказались в крайне сложном положении.

Направив в пресс-службу Центрального банка РФ соответствующее письмо, редакция ИА REGNUM попросила ответить на следующие вопросы:

1. Располагает ли Центральный банк РФ информацией о том, сколько клиентов оформили полисы ОСАГО через АО Страховое общество «Якорь»?

2. Что по закону могли бы предпринять клиенты вышеназванного АО, которые из-за приостановки действия его лицензии вынуждены ждать своих страховых выплат месяцами?

3. Кто, согласно российскому законодательству, будет нести ответственность за то, что из-за приостановки лицензии клиенты АО не смогут получить в срок свои страховые выплаты?

4. Сколько автовладельцам придётся ждать выплат по страховым случаям, если ЦБ РФ так и не восстановит действие лицензии названного АО?

5. Может ли клиент страховой компании получить свои выплаты в том случае, если её лицензия приостановлена?

6. Может ли клиент страховой компании получить свои выплаты в том случае, если её лицензия отозвана?

7. Сколько лицензий у страховых компаний было приостановлено в РФ с начала 2018 года?

8. Сколько лицензий у страховых компаний было отозвано в РФ с начала 2018 года?

Ответ, полученный редакцией ИА REGNUM, краток и «информативен». В письме сказано:

«В ответ на ваш запрос сообщаем, что Банк России не комментирует действующие компании. Обращаем Ваше внимание, что в случае приостановления действия лицензии страховая организация обязана исполнять обязательства по ранее заключенным договорам страхования».

Лицензии приостанавливает, но не комментирует. Позиция удобная и, можно сказать, беспроигрышная: если ничего не говорить, точно не проболтаешься. Однако недоумение вызывает другое. Если даже допустить, что правила, установленные в Банке России, столь строги, что запрещают его сотрудникам «комментировать действующие компании», остается непонятным, из-за чего ЦБ РФ отказывается хотя бы сообщить, сколько лицензий у страховых компаний было отозвано и приостановлено с начала 2018 года. Это тоже тайна за семью печатями? А почему?

Напомним также, что, как сообщало ИА REGNUM, страховая компания «Якорь», работающая на рынке РФ уже 25 лет, поставила в сложное положение тысячи автомобилистов, оформивших через неё полисы ОСАГО. У компании приостановлено действие лицензии на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Банк России ввёл ограничения до момента «устранения выявленных нарушений» и только за октябрь 2018 года подал около 70 исков о привлечении страховщика к административной ответственности.

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