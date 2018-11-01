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РФ намерена создать в Сирии крупнейший хаб по экспорту российского зерна

Экономика

В Дамаске надеются, что в скором времени проект будет реализовываться

Москва, 1 ноября 2018, 11:39 — REGNUM  Россия намерена создать в Сирии крупнейший центр по экспорту российского зерна на Ближнем Востоке, заявил министр транспорта САР Али Хамуд.

«Мы совместно с российским правительством достигли соглашения о создании в Сирии в будущем центра по экспорту российской пшеницы на остальные страны в регионе», — заявил Хамуд в интервью РИА Новости.

По его словам, для этого необходима будет соответствующая инфраструктура в рамках полноценного проекта, поэтому, надеются в Дамаске, в скором времени проект начнет реализовываться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Сирии Башар Асад назвал визит делегации Крыма в САР «хорошим началом» для установления двустороннего сотрудничества между сторонами.

Читайте подробнее: «Хорошее начало для сотрудничества»: Асад о визите делегации Крыма в Сирию

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Экономическое сотрудничество России и Сирии
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