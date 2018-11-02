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В России уменьшилась бедность? Это смотря как считать

Экономика

Пока все обсуждают грядущий в 2019 году скачок цен, Минтруда рапортует о первых (!) успехах в борьбе с бедностью. Что же реально произошло в чиновничьих расчётах – и в реальности? Есть ли надежда на «удачный» для небогатых граждан 2019 год?

В России уменьшилась бедность? Это смотря как считать
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Эдвард Мунк. Рабочие на пути домой. 1914

Москва, 2 ноября 2018, 02:11 — REGNUM  Оптимистичное заявление российского министра труда и соцзащиты Максима Топилина о снижении количества бедных предполагает, что доходы более чем миллиона российских граждан возросли в 2018 году, позволив им выбраться за черту бедности. Так ли это на самом деле, рассуждает в своей статье корреспондент ИА REGNUM Дмитрий Буянов.

Как сочетается информация о снижении числа бедных с изменениями показателей российской экономики не в лучшую сторону? При падающей производительности труда, ползучей отмене социалки и продолжении санкций странно выглядит улучшение достатка миллиона простых российских граждан. Скорее всего, дело здесь в том, как была посчитана статистика, ведь подсчет прожиточного минимума даже в разных кварталах одного года может показывать значительный разброс. И тогда количество людей, получающих доход больше минимального, также будет колебаться.

Применительно к российским реалиям такие статистические выверты давали в 2017 году «снижение численности бедных» и на 8 миллионов человек, если сравнивать первый и четвертый кварталы года. Вот только стоит ли делать многозначительные выводы на министерском уровне из таких ненадежных данных?

Читайте статью Борьба правительства с бедностью в России закончится победой бедности и другие публикации Дмитрия Буянова о российском обществе и политике.

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