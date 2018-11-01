Кировские власти попытались спасти «убыточное» ипотечное госагентство

Киров, , 11:02 — REGNUM Министерство имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области попыталось обжаловать решение Арбитражного суда региона о признании банкротом государственного оператора ипотечной программы и застройщика, учредителем которого является. До рассмотрения апелляционной жалобы не дошло — её вернули заявителю в связи с нарушением порядка обращения, но «возвращение апелляционной жалобы не препятствует повторному обращению с апелляционной жалобой в арбитражный суд в общем порядке после устранения обстоятельств, послуживших основанием для ее возвращения», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, в конце сентября 2018 года АО «Кировская региональная ипотечная корпорация» (АО «КРИК») судом было признано банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство сроком на один год. При этом при банкротстве государственной корпорации будут применяться нормы законодательства для застройщиков, так как помимо ипотечных программ АО занимается строительством жилья. Инициатором банкротства стал московский «Объединенный резервный банк», чьи претензии составили более чем 69 млн рублей (после уточнения требований иска), позднее к нему присоединились еще два кредитора госкорпорации.

Ответчик с иском не согласился, хотя долг не оспаривал, отметив, что не обладает признаками неплатежеспособности и недостаточности имущества.

«Долг перед АО «ОРБАНК» обеспечен залогом имущества (172 объекта залоговой стоимостью 133 935 484 рубля 60 копеек), однако заявитель не принимает мер к обращению взыскания на заложенное имущество. Также АО «КРИК» указало, что имеет доход от текущей деятельности, в среднем 4 млн рублей ежемесячно, принимает меры к взысканию дебиторской задолженности. Кроме того, должник отмечает наличие активов, достаточных для расчетов со всеми кредиторами, ссылается на увеличение уставного капитала до 851 394 453 рублей 00 копеек», — отмечалось в материалах дела.

Представитель госкорпорации в суде также заявил, что «невозможность погашения кредиторской задолженности обусловлена арестом расчетных счетов АО «КРИК», запретом реализации имущества», и высказал предположение, что «заявитель злоупотребляет своим правом, имеет целью не возврат задолженности, а введение в отношении должника процедуры банкротства».

В ходе слушаний было отмечено, что ответчик является застройщиком, привлекающим средства дольщиков по объекту, расположенному в Кирово-Чепецком районе по ул. Полянская, 3.

Также суд, ссылаясь на бухгалтерский баланс должника по состоянию на 30.06.2018 года, отметил, что «деятельность корпорации убыточна».

В итоге было принято решение — признать госкорпорацию банкротом.

Министерство имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области подало апелляционную жалобу на решение суда, но вторая инстанция вернула заявление из-за недочётов.

Апелляционная жалоба была направлена непосредственно во Второй арбитражный апелляционный суд в нарушение правил подачи, поэтому «подлежит возвращению».

«Разъяснить заявителю, что возвращение апелляционной жалобы не препятствует повторному обращению с апелляционной жалобой в арбитражный суд в общем порядке после устранения обстоятельств, послуживших основанием для ее возвращения. Заявитель в случае пропуска срока на подачу апелляционной жалобы вправе обратиться с ходатайством о его восстановлении с указанием причин, по которым срок пропущен (часть 5 статьи 264, статья 117, часть 2 статьи 259 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации)», — отмечалось в определении суда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, также в конце сентября учредитель в лице министерства пытался оспорить внесение в уставный капитал АО участка в Кирове, здания поликлиники и областного кардиологического диспансера, сделанные «под влиянием заблуждения».

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