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Экс-главреды вошли в совет директоров Forbes Russia

Экономика

В конце августа журнал выкупил предприниматель Магомед Мусаев

Москва, 1 ноября 2018, 11:02 — REGNUM  Совет директоров издания Forbes Russiа сформирован на ближайший год. Его возглавил сооснователь Mail.Ru Group Дмитрий Гришин, сообщает 1 ноября пресс-служба издания.

В совет директоров вошли 11 человек. Независимыми директорами стали бывшие главные редакторы издания: основатель ресурса The Bell Елизавета Осетинская, партнер проекта «Русские Норм!» Эльмар Муртазаев, гендиректор Sports.ru Дмитрий Навоша и экс-президент МТС Василий Сидоров.

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Редакционный директор Forbes Russia Николай Усков, главный редактор Николай Мазурин и журналист Елена Березанская представляют в совете интересы редакции, председатель правления Арманжан Байтасов — интересы акционера, говорится в сообщении.

Советы директоров предстоит выработать и принять новую стратегию журнала и способствовать её воплощению в жизнь. Первое заседание совета намечено на декабрь, затем в течение года пройдут еще три.

Напомним, в конце августа журнал Forbes Russia выкупил предприниматель Магомед Мусаев. Он обещал поправить финансовое положение издания и погасить его долги, а также полностью выплатить зарплату сотрудникам.

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