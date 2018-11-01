Цель роста рубля против доллара — 64,50

Москва, , 10:33 — REGNUM Начало ноября для российской валюты будет поводом корректироваться вниз для дальнейшего укрепления на протяжении ноября. Общий новостной фон благоприятный для рубля, потому начало календарного периода спекулянты могут использовать для отката и более выгодных покупок, заявила корреспонденту ведущий аналитик ООО «Эксперт плюс» Мария Сальникова.

«Так, в динамике на сегодняшний день, 1 ноября, стоит учитывать последнее успешное размещение ОФЗ Минфином. 31 октября размещение 10-летних ОФЗ прошло успешно. Бумаги на 5 млрд размещены в полном объёме без премии к рынку под 8.69% годовых. Спрос составил 14,8 млрд. рублей. Нефть под давлением, но сообщения в СМИ о том, что все прогнозы роста цен на бензин внутри РФ провалены и в ближайшие пять месяцев бензин в России не подорожает скажутся оптимистичной динамикой рубля», — пояснила эксперт.

В целом, если обратиться к истории за последние три недели, то видно, что спекулянты на внутреннем рынке валюты меньше обращали внимание на внешние факторы, а больше ориентировались на настрой внутри страны. То есть и встречу Трампа с Путиным, и предстоящие выборы в Сената США, что станет поводом для дальнейшего ожидания санкция в адрес России — это все второстепенные мотивы продажи. В первую очередь ориентир на позитивную монетарную политику ЦБ РФ.

«Цель роста рубля против доллара США находится на отметке 64,50. Однако на сегодня, 1 ноября, стоит ожидать снижение к отметке 65,70, а там активизируются покупателя рубля. Для евро максимально рост достигнет уровня 74,60, а потом произойдет снижение цены на уровень 73 рубля за евро», — полагает Сальникова.

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