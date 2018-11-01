«Козак рассказал страшилку»: о заморозке оптовых цен на топливо

Москва, , 10:29 — REGNUM Анонсированное вице-премером Дмитрием Козаком решение о заморозке оптовых цен, скорее всего, не спасёт ситуацию, и рост цен на моторное топливо продолжится, полагает вице-президент Российского топливного Союза Юрий Матвиейко. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM новую договорённость правительства с нефтяниками, он, в частности, отметил:

«Нефтяники поклялись, что оставят наценку, условно говоря, 2700 рублей на тонне по всем видам топлива. Но это даже не покрывает прямые затраты АЗС. Как сказали — так сказали, а как это будет работать в жизни — никто не понимает. Поручение дано до пятницы (2 ноября 2018 года, прим. ИА REGNUM ) во всем разобраться. Может, и случится чудо, но пока у меня есть очень серьезные сомнения.

Козак нефтяникам рассказал страшилку: «Вам нужно снизить оптовые цены для того, чтобы наценка на АЗС осталось 2700 рублей за тонну. Если вы этого не сделаете в ближайшие дни, то 2 ноября мы введём заградительные пошлины на нефть. И всё, у вас праздника больше не будет». Поэтому до пятницы нефтяники должны сделать пересмотр всех своих оптовых ценников. Хотя «Роснефть» со вчерашнего дня еще плюс тысячу рублей прибавила по бензинам».

Как уже сообщало ИА REGNUM, цена моторного топлива в России, из-за ослабленного рубля и дорожающей нефти помноженная на экспортные аппетиты нефтяников, растёт уже не первый месяц. Наиболее заметно это стало в начале лета и в середине осени 2018 года, когда и бензин, и дизтопливо на автозаправках превысили отметку в 50 рублей за литр.

В этих условиях правительство могло бы ограничить экспорт и сверхприбыли нефтяных компаний, введя заградительные пошлины. Но вместо этого рынок перешёл на «ручное управление». Вначале в обмен на снижение топливных акцизов были заморожены розничные цены. Но это не помогло: дошло до того, что в розницу моторное топливо стало дешевле, чем оптом. К тому же вертикально интегрированные нефтяные компании не выполняли взятые на себя обязательства по поставке на внутренний рынок оговорённого количества нефтепродуктов. Начавшийся ажиотаж вновь пришлось гасить.

Накануне о том, что российское правительство договорилось с нефтяниками о сохранении цен на топливо на уровне майских до конца 2018 года, по итогам совещаний с нефтяниками известил заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак. По его словам, не только вертикально-интегрированные нефтяные компании, но и независимые нефтеперерабатывающие заводы пообещали осуществлять на внутренний рынок поставки бензина и дизеля в объемах, зафиксированных «на уровне +3% к 2017 году и по ценам на июнь 2018 года».

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