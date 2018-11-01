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США обошли Россию по объему нефтедобычи

Экономика

Однако в сентябре Россия вернула лидерство

США обошли Россию по объему нефтедобычи
Галина Брусницына © ИА REGNUM
Нефтяная вышка в пустыне

Вашингтон, 1 ноября 2018, 10:30 — REGNUM  В августе в США ежедневно добывали 1,346 млн баррелей нефти, тогда как в России — 11,21 млн баррелей. США опередили Россию за счет добычи в Мексиканском заливе и производства сланцевой нефти в Техасе, Колорадо и Северной Дакоте, сообщает Bloomberg.

Аналитики отмечают, что лидерство США может оказаться временным. По предварительным данным, на первое место в сентябре вновь вышла Россия. Это произошло за счет увеличения добычи на фоне санкций США пртив Ирака и кризиса в Венесуэле.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2018 года США смогли обойти по добыче нефти Саудовскую Аравию за счет разработок сланцевой нефти и поправок в законодательство, которые позволили добывать сырье на шельфе Аляски.

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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