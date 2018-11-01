За месяц нефть подешевела почти на 10%

Москва, , 10:12 — REGNUM Цены на нефть ускорили падение на торгах 31 октября. Нефть марки Brent все-таки не смогла удержаться над уровнем $75 и сегодня, 1 ноября, в ходе утренних торгов обновила минимумы 22 августа на отметке $74,39. Повсеместное снижение доллара не смягчает давления на котировки. За месяц Brent подешевела почти на 10%, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

«Катализатором вчерашних распродаж послужили данные минэнерго США. Запасы сырой нефти на прошлой неделе увеличились на 3,2 млн баррелей. Это почти вдвое меньше, чем опубликованная нем ранее оценка API. Запасы бензина и дистиллятов сократились на 3 и 4 млн баррелей. А вот добыча подскочила на 300 тыс. баррелей в сутки — до 11,2 млн баррелей, что смазало относительно неплохую картину запасов», — пояснил эксперт.

При этом масла в огонь подлил эффект сильного доллара, который накануне укрепился по всему спектру рынка. Однако сегодняшний откат USD не помог Brent воздержаться от падения к новым минимумам почти 3-месячной давности.

«Баррель нефти остается уязвимым и теперь, когда уровень $75 превратился из поддержки в сопротивление, техническая картина заметно усугубилась. Для ее улучшения Brent необходимо вернуться выше отметки $75, а в идеале — снова прорваться через область $77. Но вероятность второго сценария невелика», — считает Мащенко.

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