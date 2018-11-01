В Тюменской области планируют двукратный рост бюджетного дефицита

Тюмень, , 10:20 — REGNUM В правительстве Тюменской области утвердили параметры бюджета региона на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов с двукратным увеличением дефицита. Основной документ региона поступил на обсуждение в Тюменскую областную думу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Необходимо отметить повышение плановых показателей по доходам и расходам. Так, планируется получить в 2019 году 141 млрд 083 млн рублей дохода, потратить — 163 млрд 480 млн рублей. Дефицит составит 22 млрд 397 млн рублей, что в два раза больше планового показателя, заложенного на 2018 год. Напомним, тогда размер дефицита составил 9 млрд 300 млн рублей.

Также отметим, что в расходную часть бюджета Тюменской области на 2019 год включено повышение с 1 января 2019 года минимальной заработной платы до 11 тыс. 342 рубля. Сейчас он составляет 11 тыс. 212 рублей.

Одна из самых больших расходных статей — это дорожное хозяйство, на которое планирует потратить 29 млрд рублей, тогда как в 2018 году было 22,1 млрд рублей. При этом на образование планируется затратить 27 млрд рублей, на культуру — 2,8 млрд рублей, на здравоохранение — 22 млрд рублей.

На деятельность органов исполнительной власти, областной Думы, аппарата мировых судей, Счетной палаты Тюменской области, областной избирательной комиссии и так далее запланировано в Тюменской область в 2019 году затратить 6,2 млрд рублей. В текущем году было запланировано 5,5 млрд рублей.

На сельское хозяйство планируется затратить в 2019 году 5,1 млрд рублей, транспортные вопросы — 2,6 млрд рублей, на переселение граждан из аварийного и ветхого жилья — миллиард рублей. На защиту населения от чрезвычайных ситуаций 252, 2 млн рублей, на пожарную безопасность 104,2 млн рублей.

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