Расходы на юбилей Перми приведут в «техническому» дефициту бюджета?

Пермь, , 10:00 — REGNUM В бюджет Перми доходы в 2019 году запланированы в объеме 27 583 млн рублей, расходы в 2019 году — 27 955 млн рублей. Параметры по доходной и расходной части в последующие два года составят: в 2020 году — 28 889 млн рублей, в 2021 году — 28 534 млн рублей, расходная часть в 2020 году — 29 314 млн рублей, в 2021 году — 28 909 млн рублей. По предварительным проектировкам в новом бюджетном цикле планируется небольшой дефицит бюджета города — около 2,5% от объема собственных доходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

Чиновники отмечают, что дефицит обусловлен ростом расходов капитального характера, которые планируется направить на реализацию мероприятий по строительству социальных объектов, дорог, расселение аварийного жилья, работы по благоустройству города.

Между тем, по данным издания «Коммерсантъ», подготовка к юбилею города привела к росту расходов и возникновению «технического» бюджетного дефицита. Эксперты считают, что специфика и концепция 300-летия все еще остаётся непонятной, а мэрия просто свела все плановые расходы по благоустройству в одну строку.

Расходы на подготовку к 300-летию города должны составить в 2019—2023 годах 12,9 млрд рублей, в том числе 2,6 млрд — из краевого бюджета. Объемы федерального софинансирования пока не определены.

Добавим, 7 ноября должны пройти публичные слушания проекта бюджета Перми, в ноябре депутаты гордумы рассмотрят документ в первом чтении, в декабре — в окончательном.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2023 году Пермь отметит 300-летие. В июле 2018 года президент Владимир Путин подписал указ о праздновании круглой даты столицы Прикамья. В сентябре пресс-служба краевой администрации заявила о создании оргкомитета по подготовке масштабного праздника. Организационный комитет возглавит заместитель председателя правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко.

Краевая власть подчеркнула, что подготовка к празднованию 300-летия Перми подразумевает комплексное развитие краевой столицы. В так называемый список-300, например, вошли городская набережная, эспланада, гимназия им. Дягилева. Все они будут благоустроены к юбилею города.

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