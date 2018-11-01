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В Дагестане в отношении завода керемогранита введена процедуру банкротства

Экономика

Компания сама обратилась с заявлением о банкротстве

Махачкала, 1 ноября 2018, 09:11 — REGNUM  Арбитражный суд Дагестана ввёл процедуру банкротства в отношении завода по производству напольной плитки и керамического гранита ООО «Мараби». Рассмотрение отчёта по итогам финансового анализа должника назначено на 13 февраля 2019 года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Компания «Мараби» с заявлением о признании себя банкротом обратилась в Арбитражный суд в августе 2018 года. Заявление должника было удовлетворено 31 октября.

Завод «Мараби» был открыт в Кумторкалинском районе Дагестана 24 января 2017 года. Однако в мае текущего года предприятие приостановило свою работу. Около 100 сотрудников, которым задолжали в общей сложности 4,6 миллиона рублей, были отправлены в неоплачиваемый отпуск.

Работники связывали финансовые проблемы с арестом бывшего председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, который являлся инициатором проекта. Однако руководство завода заявляло, что причиной остановки производства стали проблемы с итальянским партнером предприятия Марцио Маллавентурой.

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