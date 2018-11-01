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Subaru отзывает 100 тыс. автомобилей из-за дефекта

Экономика

Выявленная неисправность может привести к самопроизвольному выключению двигателя

Subaru отзывает 100 тыс. автомобилей из-за дефекта
Shelby Asistio
Автомобиль Subaru BRZ

Токио, 1 ноября 2018, 09:10 — REGNUM  Проблемы с двигателем стали причиной отзыва 100 тыс. японских автомобилей Subaru. Об этом 1 ноября сообщает агентство Kyodo.

Автоконцерн отзывает автомобили четырех моделей, среди которых Subaru Impreza. Выявленная неисправность может привести к самопроизвольному выключению двигателя.

Об инцидентах, связанных с неполадкой, не сообщается.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Subaru решили отозвать 420 тыс. автомобилей BRZ с рынков Японии и США. Выяснилось, что машины оснащены неисправными двигателями.

Череда скандалов сопровождает японский концерн с осени 2017 года. Они связаны в том числе с недостаточной квалификацией рабочих, выполняющих осмотр транспортных средств, и с фальсификациями данных о выбросах выхлопных газов и потреблении топлива.

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