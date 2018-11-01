В Тюмени повысится стоимость проезда на общественном транспорте

Тюмень, , 08:51 — REGNUM В Тюмени с 1 января 2019 года повысится стоимость одной поездки на общественном транспорте. Вместо 25 рублей тюменцы будут платить 26 рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Повышение происходит в рамках реализации муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной сети города Тюмени на 2012−2020 годы».

«С учетом объективного роста затрат на осуществление перевозочного процесса, на пассажирском транспорте общего пользования города Тюмени установлен долгосрочный тариф: на 2018 год — 25 руб. за 1 поездку; на 2019 год — 26 руб. за 1 поездку; на 2020 — 27 руб. за 1 поездку», — говорится в программном документе.

Там же отмечается, что при безналичном расчете банковской или проездной картой стоимость проезда на транспорте общего пользования города Тюмени снижается на один рубль.

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