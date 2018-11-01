Студенты Ярославского политеха посетили фармацевтический завод

Ярославль, , 08:27 — REGNUM Будущие специалисты в области производства лекарственных препаратов — студенты Ярославского технического университета — посетили фармацевтический завод в Ярославле в рамках специальной экскурсии, сообщила пресс-служба вуза.

Отмечается, что в университете ребята обучаются по профилю «Разработка, производство и контроль качества химико-фармацевтических препаратов и продуктов тонкого органического синтеза». На заводе они смогли познакомиться с оборудованием предприятия и посмотреть в действии технологии фармацевтического производства, работающего по стандартам GMP.

«Отдельная часть экскурсии была посвящена изучению работы отдела контроля качества лекарственных препаратов. Кроме того, студенты провели коммуникативную сессию с представителями кадровой службы предприятия», — говорится в сообщении.

В вузе пояснили, что работа с предприятиями — потенциальными работодателями выпускников — является важнейшей частью деятельности Ярославского политеха. Направлениями партнерства выступают здесь биржи проектов, целевая подготовка бакалавров и магистров, стажировки преподавательского состава и программы практики студентов. Тесная связь с практикой помогает вузу поддерживать высокие показатели успешного трудоустройства выпускников.

Читайте также: В Ярославле сообщили, как школьники помогают Волге стать чище