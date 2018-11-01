На Украине растут продажи квартир

Киев, , 08:24 — REGNUM Количество сделок купли-продажи квартир увеличилось на 10%, следует из отчёта министерства юстиции Украины, опубликованного 26 октября на официальном сайте ведомства.

В третьем квартале 2018 года украинские нотариусы оформили 180 172 сделки, большинство из которых — купля-продажа квартир. За аналогичный период 2017 года таких сделок состоялось 163 880, то есть на 10,01% меньше.

По данным экспертов, в 2018 году стоимость жилья на Украине выросла на 5%. В третьем квартале цены на первичном рынке повысились на 25%, и до конца года могут вырасти ещё на 10%.

Напомним, по данным министра регионального развития Украины Геннадия Зубко, рынок жилья в стране не поддаётся регуляции, поскольку большая его часть находится вне поля зрения государства.

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