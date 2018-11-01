Главы Петербурга и Ленобласти вместе навалятся на проект ВСД

Санкт-Петербург, , 08:29 — REGNUM Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко войдут в состав межрегиональной рабочей группы по строительству Восточного скоростного диаметра (ВСД) — новой скоростной платной магистрали, которую планируется построить в Петербургском регионе. В группу также войдет представитель банка ВТБ, который станет партнером в этом амбициозном проекте.

В среду, 31 октября, Александр Беглов на совещании в Смольном заявил о необходимости начать практическую работу по реализации проекта ВСД, признанного стратегическим для Северной столицы.

«У Петербурга имеется успешный опыт строительства таких объектов на принципах государственно-частного партнерства. В новом проекте мы должны использовать опыт строительства ЗСД», — сказал Александр Беглов. По его словам, глава Минтранса России Евгений Дитрих также понимает значимость ВСД для Санкт-Петербурга.

«Восточный скоростной диаметр выйдет из центра Санкт-Петербурга в районы интенсивной застройки в Кудрово и разгрузит потоки, как в городе, так и в области, оба региона заинтересованы в скорейшей реализации этого проекта», — отметил, в свою очередь, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

ВСД должен пройти от Западного скоростного диаметра в районе Благодатной улицы, пересечь Неву в створе улиц Фаянсовая — Зольная, и подключиться к КАД в районе Кудрово. Примерный срок начала строительства — август-сентябрь 2019 года, завершение строительства — 2024 год. Также ожидается, что ВСД выйдет на федеральную трассу трассу «Кола», улучшив транспортную доступность Ленинградской области.

Расчетная скорость движения — 120 км/ч.

При реализации проекта будет применен механизм концессионного соглашения (государственно-частное партнерство). Именно таким способом был реализован проект ЗСД.

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