Стало известно меню депутата, пытающегося прожить на 3,5 тыс. рублей

Саратов, , 08:06 — REGNUM В Саратовской области депутат местной областной думы Николай Бондаренко (КПРФ), принявший решение прожить месяц, питаясь на 3,5 тыс. рублей, пожаловался на скудность меню. Об этом сообщает 1 ноября РИА Новости.

По словам народного избранника, основную часть его рациона составляют яйца, тушеные овощи, куриный бульон из костей, яблоки и карамель.

«Минимальное наличие продуктов не позволяет сильно размахнуться», — подчеркнул он.

Также Бондаренко сообщил, что вторая закупка продуктов после начала эксперимента обошлась ему в 875 рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова заявила, что готова составить меню пенсионера, которое обойдется не дороже 3,5 тыс. рублей в месяц. Сама чиновница отказалась сесть на такую диету, объяснив это иным «статусом».

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