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Ассамблея проголосовала за увеличение бюджета министерства юстиции на 4,5%

Экономика

С бюджетом в 7,3 млрд евро министерство юстиции в 2019 году ожидает дальнейшее увеличение своих кредитов

Париж, 1 ноября 2018, 08:11 — REGNUM  Национальная Ассамблея Франции проголосовала за увеличение бюджета министерства юстиции на 4,5%, сообщает Le Figaro.

По мнению оппозиции, этого недостаточно, чтобы удовлетворить все нужды и положить конец повторяющейся проблеме переполненности тюрем.

С бюджетом в 7,3 млрд евро министерство юстиции в 2019 году ожидает дальнейшее увеличение своих кредитов (+313 млн евро). Это позволит создать 1300 дополнительных рабочих мест.

Этот новый бюджет является частью реформы 2018−2022 годов, объявленной в 2017 году премьер-министром Франции Эдуардом Филиппом и в настоящее время обсуждаемой в парламенте в рамках проекта «реформа правосудия».

Законопроект в конечном итоге должен привести к тому, что бюджет учреждения достигнет 8,3 млрд евро, а количество рабочих мест составит 6500 к концу пятилетнего срока действующего президента Франции. Закон также предусматривает строительство 8000 дополнительных мест лишения свободы к 2022 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, число заключенных во Франции достигло нового предела в 70 тыс. человек, тюрьмы переполнены.

Читайте ранее в этом сюжете: Тюрьмы во Франции переполнены — Le Figaro

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