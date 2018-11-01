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Инфляция в России в октябре ускорилась до 0,4%

Экономика

Данные Росстата

Москва, 1 ноября 2018, 07:51 — REGNUM  В России за неделю (23−29 октября) потребительские цены выросли на 0,1%. С начала октября инфляция ускорилась до 0,4%. Месяцем ранее (в сентябре) инфляции составляла 0.2%, с начала года — 2,9%, сообщили в Росстате.

За неделю цены выросли на пшено на 2,6%, сахар — на 1,5%, мясо кур — на 0,6%, яйца — на 0,4%, колбасу вареную, гречку, конфеты шоколадные — на 0,3%,. Сосиски, сардельки, масло сливочное, сметана, сыры, хлеб, мука, рис и соль подорожали на 0,2%. На 0,3% выросли цены на плодоовощную продукцию. Стоимость бензина увеличилась за неделю на 0,1%, дизельного топлива — на 0,4%.

При этом свинина и рыба мороженая подешевели на 0,2%. Снизились цены на яблоки на 1,4%, морковь — на 1,2%, картофель и капусту белокочанную — на 0,5% и 0,4% соответственно.

Читайте: В России в августе зафиксирована нулевая инфляция

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года рост потребительских цен в России составил 0,3%, в феврале — 0,2%, в марте — 0,3%, в апреле и мае — 0,4%. В августе инфляция достигла 0%, а в сентябре ускорилась до 0,2%.

А также: Инфляция в России в сентябре ускорилась до 0,2%

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Инфляция
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