Путин встретится с активом Восточного комитета германской экономики

Москва, , 07:36 — REGNUM Сегодня, 1 ноября, президент РФ Владимир Путин проведёт встречу с представителями крупнейших немецких предприятий и активом Восточного комитета германской экономики, сообщается на сайте Кремля.

На встрече главы российского государства и немецких бизнесменов будут обсуждаться вопросы о состоянии и перспективах развития торгово-экономических отношений России и Германии.

Кроме того, планируется обсудить реализацию масштабных совместных проектов, в частности, в энергетике, цифровой экономике и сельском хозяйстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября президент РФ Владимир Путин выступит на пленарном заседании международной общественной организации «Всемирный русский народный собор. Заседание посвящено 25-летию образования организации.

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