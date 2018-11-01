Россия, Иран и Индия планируют создать альтернативу Суэцкому каналу

Тегеран, , 07:21 — REGNUM Россия, Индия и Иран намерены обсудить вопросы, касающиеся запуска международного транспортного коридора «Север — Юг». Как сообщает иранский телеканал Press TV, трёхсторонняя встреча состоится в текущем месяце. Предположительно, 23 ноября.

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Индия рассчитывает как можно скорее ввести маршрут в действие. Об этом на состоявшейся на прошедшей неделе в Нью-Дели встрече с представителями бизнес-делегации из России заявил министр торговли и промышленности Индии Суреш Прабху.

Ввод в эксплуатацию нового транспортного коридора позволит Индии отправлять свои товары по морю в Бендер-Аббас в Иран, откуда они будут переправляться в иранский Бендер-Анзали на побережье Каспийского моря автомобильным транспортом. Далее они будут отправлены в Астрахань и транспортированы в Европу по железной дороге.

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Как сообщало ИА REGNUM, «Север — Юг» обеспечит транспортную связь между Россией и Индией через Иран. Коридор включает как водные, так и железнодорожные перевозки. При этом в сравнении с Суэцким каналом этот международный транспортный коридор намного короче — практически в два раза.

Кроме того, стоимость перевозок будет выходить существенно ниже, предположительно, на 30−40%. Длина коридора оценивается в 7,2 тыс. км, объём грузоперевозок — до 30 млн тонн ежегодно.

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